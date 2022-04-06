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Архив - Донецкая область

В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи

06.04.2022 13:00
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В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.
"Документируем все преступления, совершенные Российской Федерацией на нашей земле. Прощения виновным не будет!" - отметил глава региона.



Теги: Донбасс, Угледар, гуманитарная помощь, обстрел, раненые, погибшие
 
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