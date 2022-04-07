График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля

07.04.2022 08:00

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля.

В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов:

Краматорск

10:00 - 274/273 Краматорск – Львов

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов

Покровск

12:00 - 7933 Покровск - Пятихатки

13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы

14:00 - 7935 Покровск - Пятихатки

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Новозолотаревка

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.