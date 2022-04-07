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В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага
07.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 6 апреля украинские военные отбили девять атак армии РФ. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Как указано, защитники уничтожили шесть вражеских танков, пять единиц бронированной и шесть единиц автомобильной техники и четыре артиллерийские системы.
Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили два российских самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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