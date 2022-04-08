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Архив - Донецкая область

Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково

08.04.2022 08:00
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Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково

На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В сообщении говорится, что ремонтники проводили работы фактически под обстрелом и вывозили людей с темных станций. Сегодня утром колею ждет дополнительное обследование.



Теги: Донбасс, ремонт, Укрзализниця, эвакуация, обстрел
 
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