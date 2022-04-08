"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области

08.04.2022 13:00

«Новая почта» с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании.

"С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области, — говорится в сообщении.

Клиентам компании предлагается получить отправку и грузы, которые уже поступили в отделения, как можно раньше в пятницу, 8 апреля. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.

Также отправление и грузы можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины.