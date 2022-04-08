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Архив - Донецкая область

"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области

08.04.2022 13:00
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"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области

«Новая почта» с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании.
"С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области, — говорится в сообщении.
Клиентам компании предлагается получить отправку и грузы, которые уже поступили в отделения, как можно раньше в пятницу, 8 апреля. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.
Также отправление и грузы можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины.



Теги: работа, остановка, Новая почта, Донетчина
 
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