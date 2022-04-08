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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля

08.04.2022 10:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля

Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Поезда на сегодня, 08.04.2022:
п № 46/45 Ужгород - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) - 14 вагонов;
п № 274/273 Краматорск - Львов - 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
п № 276/275 Краматорск - Черновцы - 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
п № 278/277 Краматорск - Тернополь - 14 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;
п № 138/137 Хмельницкий-Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) - 12 вагонов;
п № 92/91 Одесса - Лозовая (при отсутствии угрозы возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) - 16 вагонов;
п № 142/141 Львов - Лозовая - 14 вагонов, время прибытия уточняется;
п № 234/233 Покровск - Чоп - 15 вагонов, отправление из Покровска в 16.30;
п № 226/225 Покровск - Черновцы - 17 вагонов, отправление из Покровска в 17.30.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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