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Архив - Донецкая область

Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

08.04.2022 12:00
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Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко.
"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные районы Украины. Рашисты хорошо знали куда целились и чего хотели: хотят взять в заложники как можно больше мирных жителей, хотят уничтожить все украинское", - говорится в сообщении.



Теги: Краматорск, вокзал, обстрел, ракета
 
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