Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

08.04.2022 12:00

По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко.

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные районы Украины. Рашисты хорошо знали куда целились и чего хотели: хотят взять в заложники как можно больше мирных жителей, хотят уничтожить все украинское", - говорится в сообщении.