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Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр
09.04.2022 12:00
Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы Краматорск-Днепр. 8:00, Автостанция и Самолет. Бесплатно", - написал он накануне.
Теги: Краматорск, эвакуация, Днепр, автобусы
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