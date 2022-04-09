В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага

09.04.2022 10:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.