На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии

10.04.2022 10:00

В ряде населенных пунктов Донецкой области сегодня будут выдавать пенсию в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

С полным списком и адресами отделений можно ознакомиться здесь.

Людей просят не собираться большими группами и по возможности держаться на расстоянии.