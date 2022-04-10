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Архив - Донецкая область

На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии

10.04.2022 10:00
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На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии

В ряде населенных пунктов Донецкой области сегодня будут выдавать пенсию в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
С полным списком и адресами отделений можно ознакомиться здесь.
Людей просят не собираться большими группами и по возможности держаться на расстоянии.



Теги: Донбасс, пенсия, Укрпочта, выплата, Донетчина
 
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