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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля
Опубликовано расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Информация о поездах:
№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 10 вагонов;
№ 274/273 Славянск - Львов, 19 вагонов, отправлением из Славянска в 14.00;
№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 17 вагонов;
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;
№ 233/234 Покровск - Чоп, 15 вагонов, отправление из Покровска в 16.30;
№ 235/236 Покровск - Черновцы, 15 вагонов, отправление из Покровска в 13.00;
№ 239/240 Покровск - Тернополь, 18 вагонов, отправление из Покровска в 10.00;
№ 241/242 Покровск - Львов, 19 вагонов, отправление из Покровска в 14.00;
№ 5501 Новозолотаревка - Лозовая, отправление в 14:00.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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