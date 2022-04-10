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Архив - Донецкая область

В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ

10.04.2022 09:00
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В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ

Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Об этом говорится в "распоряжении" "Госкомитета обороны "ДНР".
Отмечается, что пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.
Также до 30 апреля сотрудникам СММ надо вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории "ДНР".



Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ОРДО
 
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