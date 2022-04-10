Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки

10.04.2022 17:00

Владимир Зеленский издал указ о создании Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области. Руководителем Константиновской городской ВА назначен Алексей Рослов. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте Офиса Президента.

"Постановляю:

1. Образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.

2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа ", - говорится в документе.