Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов

11.04.2022 09:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение прошедших суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

Всего в течение минувшей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийских системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника.