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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля
11.04.2022 08:00
Сегодня, 11 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает сайт Укрзализницы.
Информация о поездах:
Из Покровска:
10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь
14:00 - 241/242 Покровск - Львов
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы
Другие:
11:20 - 274/273 Славянськ - Львов
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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