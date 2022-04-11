Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля

11.04.2022 08:00

Сегодня, 11 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает сайт Укрзализницы.

Информация о поездах:

Из Покровска:

10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь

14:00 - 241/242 Покровск - Львов

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы

Другие:

11:20 - 274/273 Славянськ - Львов

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.