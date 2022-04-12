Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля

12.04.2022 09:00

Сегодня, 12 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Информация о поездах:

№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 14 вагонов;

№ 274/273 Славянск - Львов, 20 вагонов, отправление из Славянска в 17.20;

№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий, 12 вагонов, время отправления уточняется;

№ 92/91 Лозовая - Одесса, 19 вагонов, время отправления уточняется;

№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;

№ 236/235 Покровск - Черновцы, 14 вагонов, отправление из Покровска в 13.00;

№ 234/233 Покровск - Чоп, 15 вагонов, отправления из Покровска в 16.30;

№ 5501 Новозолотаревка - Лозовая, отправление 14:00.