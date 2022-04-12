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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля

12.04.2022 09:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Информация о поездах:
№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы жизни возможно продолжение до ст. Славянск), 14 вагонов;
№ 274/273 Славянск - Львов, 20 вагонов, отправление из Славянска в 17.20;
№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий, 12 вагонов, время отправления уточняется;
№ 92/91 Лозовая - Одесса, 19 вагонов, время отправления уточняется;
№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется;
№ 236/235 Покровск - Черновцы, 14 вагонов, отправление из Покровска в 13.00;
№ 234/233 Покровск - Чоп, 15 вагонов, отправления из Покровска в 16.30;
№ 5501 Новозолотаревка - Лозовая, отправление 14:00.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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