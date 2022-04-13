На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак

13.04.2022 09:00

За сутки 12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российской армии. Враг понес крупные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил.

Так, украинские защитники уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.