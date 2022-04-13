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Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе
13.04.2022 10:00
СБУ начала сбор информации о преступлениях российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Уважаемые жители Донецкой и Луганской области, если вы или ваши близкие стали свидетелями (пострадавшими) преступной деятельности оккупационных войск РФ или подконтрольных им террористических организаций "л/днр" и желаете дать показания по указанным обстоятельствам, обращайтесь при помощи мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Сигнал»:
- в Донецкой области по номеру +38066-846-83-31;
- в Луганской области по номеру +38066-846-81-54", - говорится в сообщении.
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