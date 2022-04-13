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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
13.04.2022 11:00
Три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины сегодня. Об этом сообщает Укрзализныця.
Информация о поездах:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая;
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
17:00 - 274/273 Славянск - Львов.
Подчеркивается, что время отправления может меняться.
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