Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля

13.04.2022 11:00

Три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины сегодня. Об этом сообщает Укрзализныця.

Информация о поездах:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

17:00 - 274/273 Славянск - Львов.

Подчеркивается, что время отправления может меняться.