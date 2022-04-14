Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину

14.04.2022 15:00

Во Львовскую область переместят одно из крупных машиностроительных предприятий Донбасса “Ветропарки Украины”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

ООО "УК "Ветропарки Украины" входит в состав группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" и является современным производством полного цикла.

"Компания проектирует, строит, монтирует ветроустановки, генерирует и осуществляет снабжение электроэнергией. Предприятие из Краматорска максимально использует энергетический потенциал Украины", – рассказал Козицкий.