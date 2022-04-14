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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля

14.04.2022 09:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля

Завтра, 14 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.
Информация о поездах:
Из Славянска:
поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продление до ст. Славянск), 10 вагонов;
поезд № 274/273 Славянск-Львов, 16 вагонов, отправление из Славянска в 17.20.
Из Лозовой:
поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий, 14 вагонов, время отправления уточняется;
поезд № 92/91 Лозовая – Одесса, 18 вагонов, время отправления уточняется;
поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Из Покровска:
поезд № 234/233 Покровск – Чоп, 15 вагонов, отправление из Покровска в 16.30.
Из Новозолотаревки:
поезд № 5501 Новозолотаревка - Лозовая, отправление 14:00.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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