УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска

14.04.2022 11:00

Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов на 14 апреля. Дополнительные рейсы со станции Славянск не запланированы, сообщили в компании.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - подчеркнули в Укрзализныце.

Таким образом из Луганской и Донецкой областей отправятся два эвакуационных поезда:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Также в Укрзализныце напомнили, что со станции Лозовая курсируют регулярные поезда 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам).

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.