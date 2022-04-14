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УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
14.04.2022 11:00
Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов на 14 апреля. Дополнительные рейсы со станции Славянск не запланированы, сообщили в компании.
"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - подчеркнули в Укрзализныце.
Таким образом из Луганской и Донецкой областей отправятся два эвакуационных поезда:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
Также в Укрзализныце напомнили, что со станции Лозовая курсируют регулярные поезда 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам).
Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.
Теги: Славянск, Укрзализниця, эвакуация, поезда
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