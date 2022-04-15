Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре

15.04.2022 15:00

Два разрушенных мариупольских университета продолжат работу в других городах. Об этом сообщают в администрациях учебных заведений, передает Корреспондент.net.

Мариупольский государственный университет временно перемещается в Киев, а Приазовский государственный технический университет – в Днепр.

Образовательный процесс студенты и преподаватели Мариупольского государственного университета продолжат на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

"Сейчас мы стремимся сохранить наших преподавателей, студентов и научную базу, чтобы после полного увольнения вернуться в родной город. На базе университета вместе с городскими властями Мариуполя планируем развернуть большой центр помощи нашим землякам. Мечта о мирном и восстановленном Мариуполе продолжает жить в сердцах мариупольцев. Верим, что так будет", – подчеркнул ректор универсиета Николай Трофименко.

Известно, что все учебные корпуса Мариупольского государственного университета получили значительные разрушения в результате вражеских обстрелов.

Приазовский государственный технический университет расположен на базе Национального технического университета Днепровская политехника.

"Несмотря на значительные разрушения учебных корпусов наш университет продолжает работать, поскольку главное не стены, а люди!" – сообщают в вузе.