Последние новости раздела
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля11:00
- Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе10:00
Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд
15.04.2022 11:00
Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30.
При этом в Укрзализныце напомнили, что со станции Лозовая курсируют регулярные поезда №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно).
Отмечается, что в случае увеличения пассажиропотока могут быть назначены дополнительные поезда.
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
- Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15:00
- На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук13:00
- Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)12:00
- Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд11:00
- Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр10:00
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"09:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки08:00
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов
- В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак
- Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов