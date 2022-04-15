Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд

15.04.2022 11:00

Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30.

При этом в Укрзализныце напомнили, что со станции Лозовая курсируют регулярные поезда №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно).

Отмечается, что в случае увеличения пассажиропотока могут быть назначены дополнительные поезда.