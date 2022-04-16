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На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки
16.04.2022 10:00
В Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают отражать вражеские атаки. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих, группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши военные нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и один захватили.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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