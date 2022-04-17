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Архив - Донецкая область

На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"

17.04.2022 17:00
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На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"

"Повар Путина" Евгений Пригожин прибыл на Донбасс, чтобы лично координировать наемников ЧВК "Вагнер". До сих пор их миссия была провальной, пишет Телеграм-канал "Можем объяснить" (один из проектов российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского).
"Евгений Пригожин координирует действия части наемников из "группы Вагнера". Он отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ожидают, что "вагнеровцы" пленят кого-то из руководства Украины, рассказал собеседник, близкий к ЧВК", – сказано в уведомлении.
Фото Пригожина опубликовал в Вконтакте депутат-единоросс Виталий Милонов. Вероятно, снимок был сделан в Донецкой области – на территории, которую смогли занять войска России и самопровозглашенных республик.



Теги: Донбасс, Путин, повар, ЧВК "Вагнера"
 
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