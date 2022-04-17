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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля

17.04.2022 10:00
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Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля

Из Славянска сегодня отправят эвакуационный автобус на Ровно. Об этом сообщает глава ВГА Славянска Вадим Лях.
"Посадка в автобус возле стоянки ЦНАП, время отправления запланировано в промежутке между 12:00 и 14:00
Все, кто записался на эвакуационный рейс, собирайтесь в дорогу! Славянск будет ждать вашего возвращения домой!", — уточнил он.
Также запланирован эвакуационный поезд № 234/233 Покровск - Чоп, 15 вагонов, отправление из Покровска в 16:30.



Теги: Донбасс, автобус, поезд, эвакуация
 
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