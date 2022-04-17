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Архив - Донецкая область

Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки

17.04.2022 09:00
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Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки

На Донецком и Луганском направлении ВСУ за сутки 16 апреля отбили 10 атак российской армии. Враг понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, украинские защитники уничтожили 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и две крылатые ракеты.
В то же время бойцы из частей и подразделений оперативно-тактической группировки Восток 16 апреля отбили еще одну атаку врага, в результате которой уничтожены 16 российских солдат, две БМП, четыре артиллерийских системы, два АТ и три дрона.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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