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Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину
Из-за обстрелов российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей учебные заведения перемещаются на более безопасные территории. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В регион переехали Восточноукраинский университет им. В.Даля, Донбасский педуниверситет, Горловский институт иностранных языков, Приазовский технический университет, Славянский химико-механический техникум, Дружковский профессиональный колледж, Бахмутский педагогический и Бахмутский колледж транспортной инфраструктуры. Сейчас это почти 300 преподавателей – пока десятая часть коллективов", – отмечает руководитель Днепропетровщины.
Сейчас преподаватели уже возобновляют дистанционные занятия со своими студентами.
"У одних рашисты разрушили помещение, другие были под постоянными атаками. Мы своих в беде не оставляем. Все будет Украина!" - пишет Резниченко.
Теги: Донбасс, ВУЗ, эвакуация, техникум
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