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За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в воскресенье отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники РФ, а также сбили 2 вертолета, сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.
"В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
В течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак, уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракеты противника.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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