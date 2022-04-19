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Архив - Донецкая область

На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов

19.04.2022 09:00
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На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 18 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, защитники уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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