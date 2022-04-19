Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск

19.04.2022 10:00

Сегодня, 19 апреля, из Славянска отправятся эвакуационные автобусы по трем маршрутам. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях.

Информация о рейсах:

11:00 - автобус на Ровно. Сбор возле Университета "Юбилейный". Посадка за сегодняшними складовыми списками.

12:00 - автобус на Днепр. Сбор на парковке ЦНАП. Посадка за сегодняшними складовыми списками.

11:00 - автобусы в Покровск. Сбор на Привилегийской площади. Посадка бесплатная.

Также отмечается, что из Покровска можно будет уехать поездом в Чоп. Время его отправления - 16:30.