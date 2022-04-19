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Архив - Донецкая область

Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск

19.04.2022 10:00
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Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск

Сегодня, 19 апреля, из Славянска отправятся эвакуационные автобусы по трем маршрутам. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях.
Информация о рейсах:

  • 11:00 - автобус на Ровно. Сбор возле Университета "Юбилейный". Посадка за сегодняшними складовыми списками.
  • 12:00 - автобус на Днепр. Сбор на парковке ЦНАП. Посадка за сегодняшними складовыми списками.
  • 11:00 - автобусы в Покровск. Сбор на Привилегийской площади. Посадка бесплатная.

Также отмечается, что из Покровска можно будет уехать поездом в Чоп. Время его отправления - 16:30.



Теги: Славянск, эвакуация, автобусы
 
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