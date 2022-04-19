В СНБО заявили о начале битвы за Донбасс

19.04.2022 08:00

Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", - сказал секретарь СНБО.