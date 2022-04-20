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Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра
20.04.2022 17:00
В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют записаться по телефонам горячей линии.
Держимся! Мы вместе!", — отметил он в Facebook.
Теги: Славянск, автобус, эвакуация
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