На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя

20.04.2022 11:00

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о гуманитарном коридоре из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отмечается в сообщении.

Сбор для эвакуации в Мариуполе объявлен на сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Сообщается, что колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - пишет Верещук.