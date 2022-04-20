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На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о гуманитарном коридоре из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года.
"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отмечается в сообщении.
Сбор для эвакуации в Мариуполе объявлен на сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Сообщается, что колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.
"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - пишет Верещук.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор
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