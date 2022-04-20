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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля

20.04.2022 10:00
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Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, из Славянска отправятся очередные эвакуационные автобусы. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях.
Информация о рейсах:

  • 11:00 - автобус на Ровно с дальнейшим расселением по Ровенской области. Сбор возле Универмага "Юбилейный". Посадка по предварительной записи.
  • 12:00 - автобус на Львов с возможностью дальнейшего выезда за границу. Сбор на парковке ЦНАП. Посадка по предварительной записи.
  • 11:00 - автобусы в Покровск с пересадкой на поезд до Чопа. Сбор на Привокзальной площади. Посадка свободная.


Теги: Славянск, эвакуация, автобусы
 
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