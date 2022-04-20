Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля

20.04.2022 10:00

Сегодня, 20 апреля, из Славянска отправятся очередные эвакуационные автобусы. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях.

Информация о рейсах: