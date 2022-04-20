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Архив - Донецкая область

Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак

20.04.2022 09:00
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Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак

На протяжении минувших суток военнослужащие группировки Объединенных сил (ООС) успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам, сообщает штаб ООС.
В частности украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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