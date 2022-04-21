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Архив - Донецкая область

Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе

21.04.2022 09:00
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Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе

Члены украинской делегации по мирным переговорам Давид Арахамия и Михаил Подоляк вечером в среду, 20 апреля, заявили, что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной об эвакуации защитников и мирного населения города.
"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе", - подчеркнул глава делегации Арахамия.
Подоляк, в свою очередь, сообщил, что Киев готов к "специальному раунду" переговоров.
"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", - написал он в Twitter.



Теги: Украина, Россия, Мариуполь, переговоры, предложение
 
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