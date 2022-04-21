Последние новости раздела
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане13:00
- Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов10:00
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск 08:00
- Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя11:00
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя11:00
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля10:00
- Силы ООС на Донбассе отразили 10 вражеских атак09:00
Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя
21.04.2022 11:00
Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются в сторону Запорожья. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и лиц пожилого возраста. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00.
"Ситуация по безопасности сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", — проинформировала Верещук.
Теги: Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
Читайте также:
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения
- Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано более 4300 мариупольцев
- Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук
- С горящего в Азовском море корабля эвакуирован экипаж
- Рашисты обесточили Северодонецк17:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане13:00
- В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей11:00
- Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов10:00
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск 08:00
- На Луганщине частично пропала мобильная связь12:00
- Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя11:00
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- Рашисты обесточили Северодонецк17:00
- Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц15:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане13:00
- Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук12:00
- В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей11:00
- Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов10:00
- Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский09:00
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск 08:00
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам17:00
- Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной15:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам
- РФ передала Украине проект договорного документа
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра
- На Луганщине частично пропала мобильная связь