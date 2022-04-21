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ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага
21.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 20 апреля отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В результате боевых действия ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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