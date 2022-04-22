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Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов
22.04.2022 10:00
В течение минувших суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Украинские защитники уничтожили шесть танков, четыре артиллерийские системы, восемь единиц бронированной, пятнадцать единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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