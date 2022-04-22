Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане

22.04.2022 13:00

Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган», сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Прямые попадания снарядов вызвали пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.

Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.