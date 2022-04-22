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Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане
22.04.2022 13:00
Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган», сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Прямые попадания снарядов вызвали пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом.
Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.
Теги: Донбасс, травматология, обстрел, Лиман (Красный Лиман)
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