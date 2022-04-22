Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск

22.04.2022 08:00

Сегодня, 22 апреля, в 9:30, со стоянки ЦНАП отправится бесплатный эвакуационный автобус на Днепр, сообщает глава городской ВГА Вадим Лях.

Посадка по предварительной записи! Записаться можно по телефонам горячей линии:

099 539 78 67

099 539 80 47

099 539 80 48

066 284 92 85

095 841 80 82

099 435 02 75.

Кроме того, каждый день в 11:00 на Привокзальной площади желающих поехать в Покровск на поезд до Чопа ждут бесплатные автобусы. Посадка свободная.