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Архив - Донецкая область

На сегодня согласована эвакуация из Мариуполя

23.04.2022 08:00
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На сегодня согласована эвакуация из Мариуполя

Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити", сообщает Мариупольский горсовет.
Выезд колонны запланирован в 12:00 по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.
Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
 
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