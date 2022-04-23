На сегодня согласована эвакуация из Мариуполя

23.04.2022 08:00

Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити", сообщает Мариупольский горсовет.

Выезд колонны запланирован в 12:00 по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

В эвакуационный автобус будут брать женщин, детей и людей пожилого возраста.

Предварительно согласована возможность присоединения частных автомобилей к колонне.