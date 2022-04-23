Сегодня в 11:00 из Славянска отправится эвакуационный автобус на Днепр

23.04.2022 10:00

Сегодня в 11:00 со стоянки ЦНАП отправляется эвакуационный автобус в Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте, сообщает глава Славянской городской ВГА Вадим Лях.

"Ночь прошла спокойно. Ситуация в городе стабильная. Коммунальные услуги предоставляются. На линию выходят троллейбусы", добавил он.