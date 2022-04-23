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Сегодня в 11:00 из Славянска отправится эвакуационный автобус на Днепр
23.04.2022 10:00
Сегодня в 11:00 со стоянки ЦНАП отправляется эвакуационный автобус в Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте, сообщает глава Славянской городской ВГА Вадим Лях.
"Ночь прошла спокойно. Ситуация в городе стабильная. Коммунальные услуги предоставляются. На линию выходят троллейбусы", добавил он.
Теги: Донбасс, Славянск, автобус, эвакуация, Днепр
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