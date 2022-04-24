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Архив - Донецкая область

ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе

24.04.2022 08:00
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ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе

В субботу на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак российских агрессоров. Уничтожены 29 единиц вражеской техники и сбиты пять воздушных целей, сообщает штаб операции Объединенных сил.
"В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники", – говорится в сообщении.
Также указано, что подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотника типа Орлан-10.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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