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Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи
25.04.2022 16:00
Очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровск, сообщает пресс-служба фонда.
Это более 2800 наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.
Всего же с начала полномасштабной войны фонд передал для жителей Донецкой области более 43 тысяч продуктовых наборов.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Покровск, фонд Рината Ахметова
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