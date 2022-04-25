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Архив - Донецкая область

Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод

25.04.2022 09:00
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Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод

Российские оккупанты на Пасху обстреляли из реактивных систем залпового огня Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"Вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности страны - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания. Полная информация о поврежденной инфраструктуре устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АКХЗ
 
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