В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"

25.04.2022 14:00

Министерство обороны РФ заявило о прекращении боевых действий на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с 14:00 25 апреля для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российском минобороны утверждают, что сегодня с 14:00 в одностороннем порядке прекращают любые военные действия в районе "Азовстали". Войсковые подразделения будут отведены на безопасное расстояние, чтобы обеспечить выход гражданского населения "в любых избранных ими направлениях".