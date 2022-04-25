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В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага
25.04.2022 08:00
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сообщается, что украинские защитники уничтожили:
- 13 танков
- 3 артиллерийские системы,
- 4 боевых бронированных машин,
- 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки и уничтожили:
- 1 зенитный ракетный комплекс оккупантов,
- 5 танков, 20 артиллерийских систем,
- 14 единиц бронированной техники,
- 6 боевых бронированных машин,
- 2 единицы специальной инженерной,
- 62 единицы автомобильной техники и пять топливозаправщиков российской армии.
Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и три крылатых ракеты врага.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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