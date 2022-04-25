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Архив - Донецкая область

В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага

25.04.2022 08:00
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В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сообщается, что украинские защитники уничтожили:

  • 13 танков
  • 3 артиллерийские системы,
  • 4 боевых бронированных машин,
  • 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки и уничтожили:

  • 1 зенитный ракетный комплекс оккупантов,
  • 5 танков, 20 артиллерийских систем,
  • 14 единиц бронированной техники,
  • 6 боевых бронированных машин,
  • 2 единицы специальной инженерной,
  • 62 единицы автомобильной техники и пять топливозаправщиков российской армии.

Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и три крылатых ракеты врага.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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